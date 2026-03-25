Um idoso de 82 anos morreu após ser atropelado por um caminhão no início da tarde de segunda-feira (23). O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

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O acidente ocorreu em uma estrada rural de Alcinópolis, a 392 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o motorista, a vítima teria atravessado repentinamente à frente do veículo, o que impossibilitou a frenagem a tempo.