Um idoso de 82 anos morreu após ser atropelado por um caminhão no início da tarde de segunda-feira (23). O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
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O acidente ocorreu em uma estrada rural de Alcinópolis, a 392 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o motorista, a vítima teria atravessado repentinamente à frente do veículo, o que impossibilitou a frenagem a tempo.
A vítima foi identificada como Antonio Rozeno dos Santos. Familiares informaram que ele tinha deficiência auditiva, fator que pode ter dificultado a percepção da aproximação do caminhão.
Com o impacto, a bicicleta do idoso ficou completamente destruída. Já o caminhão envolvido apresentava condições precárias de conservação.
O condutor permaneceu no local, prestou depoimento às autoridades e foi liberado. As circunstâncias do acidente serão apuradas.