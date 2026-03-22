Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na noite deste sábado (21), na Estrada Velha, nas proximidades do Jardim Oriente, em São José dos Campos.

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De acordo com as informações, a colisão ocorreu em um trecho de grande movimentação, o que acabou provocando lentidão e complicações no trânsito da região.