22 de março de 2026
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ACIDENTE

Motociclista é socorrido após acidente na zona sul de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente na região Sul de São José
Acidente na região Sul de São José

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na noite deste sábado (21), na Estrada Velha, nas proximidades do Jardim Oriente, em São José dos Campos.

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De acordo com as informações, a colisão ocorreu em um trecho de grande movimentação, o que acabou provocando lentidão e complicações no trânsito da região.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram socorro ao motociclista, que ficou ferido. Ele foi atendido no local e encaminhado para uma unidade de saúde. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas e devem ser apuradas.

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