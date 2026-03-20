Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta sexta-feira (20), no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos.
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A ocorrência aconteceu no cruzamento das avenidas Fusanobu Yokota com Gisele Martins, via de grande circulação na região. Segundo informações iniciais, uma motocicleta se envolveu no acidente, mobilizando equipes de resgate.
O motociclista foi socorrido no local e encaminhado para atendimento médico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.
As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades e deverão ser apuradas.
O trânsito na região pode ter apresentado lentidão durante o atendimento da ocorrência.