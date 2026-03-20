20 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

URGENTE: Motociclista é socorrido após grave acidente em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Motociclista foi socorrido em estado grave
Motociclista foi socorrido em estado grave

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta sexta-feira (20), no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência aconteceu no cruzamento das avenidas Fusanobu Yokota com Gisele Martins, via de grande circulação na região. Segundo informações iniciais, uma motocicleta se envolveu no acidente, mobilizando equipes de resgate.

O motociclista foi socorrido no local e encaminhado para atendimento médico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades e deverão ser apuradas.

O trânsito na região pode ter apresentado lentidão durante o atendimento da ocorrência.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários