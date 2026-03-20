Um motociclista foi atropelado por caminhão na rodovia Presidente Dutra, na manhã desta sexta-feira (20), em Taubaté. O acidente aconteceu no km 106, sentido São Paulo, após colisão traseira entre a moto e um veículo de passeio.
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A ocorrência mobilizou equipes de resgate e levou à interdição temporária da pista para apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, que socorreu o motociclista ao Hospital Regional.
Segundo as informações iniciais, primeiro houve a colisão traseira entre o carro e a motocicleta. Na sequência, o motociclista foi atropelado por um caminhão. O chamado da ocorrência chegou às 8h07.
Durante o atendimento, o tráfego chegou a fluir inicialmente apenas pela faixa da esquerda. O Águia foi acionado para apoiar o resgate e, às 9h, a pista sentido São Paulo precisou ser interditada para o pouso do helicóptero.
Às 9h07, a faixa da esquerda foi liberada, mas ainda havia lentidão de três quilômetros no trecho. Até o momento, não houve atualização sobre o estado de saúde do motociclista.
A interdição total ocorreu entre 9h e 9h07 para o pouso do Águia. Antes disso, o fluxo já seguia com restrição, pela faixa da esquerda, para permitir o atendimento da ocorrência no km 106.