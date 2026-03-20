Um motociclista foi atropelado por caminhão na rodovia Presidente Dutra, na manhã desta sexta-feira (20), em Taubaté. O acidente aconteceu no km 106, sentido São Paulo, após colisão traseira entre a moto e um veículo de passeio.

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A ocorrência mobilizou equipes de resgate e levou à interdição temporária da pista para apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, que socorreu o motociclista ao Hospital Regional.