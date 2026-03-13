Motociclistas se chocam na avenida Brasil, em Caçapava, e um deles caiu dentro de um córrego. O acidente aconteceu no fim da manhã desta sexta-feira (13), envolvendo dois homens, com 30 e 63 anos.

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Não há informações a respeito da dinâmica do acidente, mas o mais jovem caiu dentro do córrego Manoel Ito, enquanto o idoso ficou ao chão com fratura exposta e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) ao Hospital da Fusam. A GCM (Guarda Civil Municipal) apoiou no socorro.