Motociclistas se chocam na avenida Brasil, em Caçapava, e um deles caiu dentro de um córrego. O acidente aconteceu no fim da manhã desta sexta-feira (13), envolvendo dois homens, com 30 e 63 anos.
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Não há informações a respeito da dinâmica do acidente, mas o mais jovem caiu dentro do córrego Manoel Ito, enquanto o idoso ficou ao chão com fratura exposta e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) ao Hospital da Fusam. A GCM (Guarda Civil Municipal) apoiou no socorro.
Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde dele.
O motociclista mais jovem foi retirado do córrego e teve escoriações leves. Uma retroescavadeira que é usada para obras no local auxiliou na retirada da moto de dentro do córrego.