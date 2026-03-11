A Polícia Militar foi acionada na noite desta quarta-feira (11) após denúncias de que um homem estaria praticando ato obsceno em via pública no bairro Bosque dos Eucaliptos, na região sul de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo as informações repassadas ao telefone de emergência 190, o suspeito estaria exibindo as partes íntimas nas proximidades da rua Bananal, perto da Avenida Salinas, situação que teria sido presenciada por mulheres e outras pessoas que passavam pelo local.