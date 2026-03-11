11 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Acidente entre dois veículos deixa mulher ferida em pista do Vale

Por Leandro Vaz | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Mulher ficou ferida
Mulher ficou ferida

O Corpo de Bombeiros atendeu, no início da noite desta quarta-feira (11), uma ocorrência de acidente de trânsito na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 33, no trecho entre Pindamonhangaba e Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo as informações iniciais, o acidente foi registrado às 18h40 e envolveu dois veículos.

No local, as equipes de resgate encontraram uma vítima, uma mulher de 26 anos, que estava consciente e orientada, mas apresentava contusão na região da pelve e um corte na cabeça.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada pela Unidade de Resgate ao Hospital de Campos do Jordão para avaliação médica.

Até o momento, não há informações sobre outras vítimas nem detalhes sobre a dinâmica do acidente. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários