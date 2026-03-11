O Corpo de Bombeiros atendeu, no início da noite desta quarta-feira (11), uma ocorrência de acidente de trânsito na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 33, no trecho entre Pindamonhangaba e Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira.
Segundo as informações iniciais, o acidente foi registrado às 18h40 e envolveu dois veículos.
No local, as equipes de resgate encontraram uma vítima, uma mulher de 26 anos, que estava consciente e orientada, mas apresentava contusão na região da pelve e um corte na cabeça.
A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada pela Unidade de Resgate ao Hospital de Campos do Jordão para avaliação médica.
Até o momento, não há informações sobre outras vítimas nem detalhes sobre a dinâmica do acidente. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.