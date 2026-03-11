O Corpo de Bombeiros atendeu, no início da noite desta quarta-feira (11), uma ocorrência de acidente de trânsito na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 33, no trecho entre Pindamonhangaba e Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira.

Segundo as informações iniciais, o acidente foi registrado às 18h40 e envolveu dois veículos.