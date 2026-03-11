Uma idosa de 85 anos precisou ser socorrida na tarde desta quarta-feira (11) após sofrer uma queda dentro de casa, no Condomínio Rio Branco, localizado na avenida Alfredo Ignacio Nogueira Penido, em São José dos Campos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 17h15. As equipes foram acionadas para prestar apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em um caso de queda da própria altura.