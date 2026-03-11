11 de março de 2026
Polícia caça ladrões que roubaram mulher na zona leste de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Mulher acabou rendida
A Polícia Civil investiga um roubo ocorrido no bairro Jardim Americano, na zona leste de São José dos Campos.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, dois homens armados participaram da ação criminosa, que foi registrada por câmeras de segurança da região.

A vítima, uma mulher de 55 anos, contou à polícia que foi abordada no momento em que saía de casa. Os criminosos chegaram ao local em uma motocicleta e, sob ameaça de arma de fogo, anunciaram o assalto.

Após render a moradora, a dupla levou a bolsa da vítima, que continha cartões bancários e diversos objetos pessoais. Em seguida, os suspeitos fugiram.

Até o momento, os autores do crime não foram identificados.

A ocorrência foi registrada no 6º Distrito Policial, onde o caso segue sob investigação. Policiais realizam diligências na região e analisam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos suspeitos.

A polícia também trabalha para identificar a placa da motocicleta utilizada na ação e tentar recuperar os objetos roubados.

