A Polícia Civil investiga um roubo ocorrido no bairro Jardim Americano, na zona leste de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, dois homens armados participaram da ação criminosa, que foi registrada por câmeras de segurança da região.