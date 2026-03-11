A gasolina E30 é um tipo de combustível que contém 30% de etanol anidro misturado à gasolina. A sigla “E30” vem justamente dessa proporção: a letra E representa etanol e o número indica o percentual presente na mistura.

No Brasil, a gasolina vendida nos postos já possui uma mistura obrigatória de etanol, determinada por políticas energéticas do governo federal. Essa medida é regulamentada por órgãos como o CNPE (Conselho Nacional de Política Energética), o Ministério de Minas e Energia e fiscalizada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).