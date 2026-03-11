A isenção de IPVA é um benefício que dispensa o proprietário de um veículo do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, tributo cobrado anualmente pelos governos estaduais no Brasil. Muitas pessoas não sabem que podem ter direito à isenção e acabam pagando o imposto mesmo quando a legislação permite a dispensa.

Esse benefício existe para atender situações específicas previstas em lei, como veículos de pessoas com deficiência, automóveis antigos ou carros utilizados em serviços públicos. As regras variam de estado para estado, mas os critérios básicos são definidos por legislações estaduais e orientações das secretarias da Fazenda.