Um ano após o incêndio que matou quatro pessoas em um abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade social, no centro de São José dos Campos, a tragédia voltou a ser lembrada nesta semana pela comunidade e pelos responsáveis pela instituição.

Em uma publicação nas redes sociais, o abrigo Consoladora dos Aflitos recordou a data e prestou homenagem às vítimas. No texto, os responsáveis destacaram o momento difícil vivido pela comunidade e agradeceram o apoio recebido após o episódio.