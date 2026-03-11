Uma mulher de 34 anos foi baleada na noite desta terça-feira (10) durante um ataque a tiros. A vítima foi atingida por dois disparos e precisou ser socorrida por equipes de emergência. O suspeito fugiu logo após efetuar os tiros e ainda não foi localizado.
A ocorrência foi registrada no bairro Vila Nova, em Cáceres, no oeste de Mato Grosso. Segundo informações do 6º Batalhão da Polícia Militar, equipes faziam patrulhamento quando foram acionadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública após denúncias de disparos de arma de fogo na região.
Quando chegaram ao endereço, na Rua das Camélias, os policiais encontraram a mulher em frente a uma pastelaria. Ela segurava o braço junto ao abdômen e relatou que havia sido baleada, pedindo ajuda.
Aos militares, a vítima contou que estava dentro de um salão comercial desativado, utilizado como moradia, acompanhada de uma amiga, do marido dela e de algumas crianças. Nesse momento, um homem chegou em uma motocicleta preta e parou em frente ao local.
De acordo com o relato, o suspeito — descrito como magro, com menos de 1,70 metro de altura, usando camisa branca e jaqueta preta — efetuou cerca de cinco disparos em direção ao imóvel. Dois tiros atingiram o braço esquerdo da mulher, enquanto os demais não feriram outras pessoas.
Após o ataque, o homem fugiu em alta velocidade pela Rua das Camélias, seguindo em direção à Rua Joaquim Murtinho. Policiais realizaram buscas pela região, mas o autor do crime não foi encontrado.
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso prestou atendimento e encaminhou a vítima ao Hospital Regional de Cáceres.
A área do crime foi isolada para os trabalhos da Polícia Judiciária Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica, responsáveis pela investigação e análise da cena. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue em apuração.