Uma mulher de 34 anos foi baleada na noite desta terça-feira (10) durante um ataque a tiros. A vítima foi atingida por dois disparos e precisou ser socorrida por equipes de emergência. O suspeito fugiu logo após efetuar os tiros e ainda não foi localizado.

A ocorrência foi registrada no bairro Vila Nova, em Cáceres, no oeste de Mato Grosso. Segundo informações do 6º Batalhão da Polícia Militar, equipes faziam patrulhamento quando foram acionadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública após denúncias de disparos de arma de fogo na região.