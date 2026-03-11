Um homem de 73 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória após ser atingido por um raio enquanto estava em uma canoa. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (11), durante uma tempestade, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar ainda na embarcação.

O atendimento aconteceu no Lago Paranoá, no Distrito Federal. De acordo com o CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal), a corporação foi acionada por volta das 15h56 para socorrer a vítima.