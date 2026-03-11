Um homem de 73 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória após ser atingido por um raio enquanto estava em uma canoa. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (11), durante uma tempestade, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar ainda na embarcação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O atendimento aconteceu no Lago Paranoá, no Distrito Federal. De acordo com o CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal), a corporação foi acionada por volta das 15h56 para socorrer a vítima.
Ao chegarem ao local, os primeiros socorristas constataram a parada cardiorrespiratória e iniciaram os procedimentos de reanimação ainda dentro da canoa. Com a chegada de outras equipes de apoio, o idoso foi retirado da embarcação e levado para um ponto considerado mais adequado para dar continuidade ao atendimento.
Após os procedimentos de emergência, os sinais vitais do paciente foram restabelecidos. Em seguida, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar indicada pela regulação médica.
Uma segunda pessoa que também estava na canoa presenciou o momento da descarga elétrica, mas não sofreu ferimentos graves e não precisou de atendimento médico.
O Corpo de Bombeiros reforçou orientações de segurança para situações de tempestade com raios. A recomendação é evitar locais abertos, como campos de futebol, áreas próximas a árvores isoladas e atividades em lagos ou rios. Em caso de risco, a orientação é procurar abrigo seguro imediatamente.