Uma aeronave de táxi aeromédico saiu da pista e tombou durante uma tentativa de pouso na manhã desta quarta-feira (11). No acidente, um médico que estava a bordo ficou ferido. O avião realizava uma missão para buscar um paciente que seria transferido em uma UTI aérea.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no distrito de Japuranã, no município de Nova Bandeirantes, no norte de Mato Grosso. A aeronave, um Piper Cheyenne I, de prefixo PS-HEV, havia decolado de Cuiabá para realizar a remoção aeromédica de um paciente que seria levado para a capital.