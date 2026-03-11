Uma aeronave de táxi aeromédico saiu da pista e tombou durante uma tentativa de pouso na manhã desta quarta-feira (11). No acidente, um médico que estava a bordo ficou ferido. O avião realizava uma missão para buscar um paciente que seria transferido em uma UTI aérea.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu no distrito de Japuranã, no município de Nova Bandeirantes, no norte de Mato Grosso. A aeronave, um Piper Cheyenne I, de prefixo PS-HEV, havia decolado de Cuiabá para realizar a remoção aeromédica de um paciente que seria levado para a capital.
Segundo informações preliminares, durante a aproximação para o pouso o piloto teria perdido o controle após um dos trens de pouso enroscar na vegetação baixa nas margens da pista. Com o impacto, o avião saiu da área de pouso e acabou tombando, ficando com a fuselagem virada.
No momento do acidente estavam na aeronave apenas o piloto e um médico integrante da equipe aeromédica. Uma ambulância do distrito foi acionada e encaminhou os dois para atendimento no hospital de Nova Bandeirantes.
O médico sofreu fratura em um dos braços. O piloto, por sua vez, não apresentou ferimentos graves.
O paciente que seria transportado para Cuiabá ainda não havia embarcado na aeronave e, por isso, não se feriu.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), responsável por acompanhar e investigar ocorrências envolvendo aeronaves no país.