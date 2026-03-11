A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (11) um taxista suspeito de matar a facadas uma mulher no dia em que ela comemorava o aniversário de 37 anos. O crime ocorreu após uma discussão em frente a um bar. Um amigo da vítima também foi esfaqueado durante a confusão, mas sobreviveu.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. A vítima foi identificada como Ariana Ferreira dos Santos. Segundo a investigação, ela foi atacada na noite de 13 de fevereiro após um desentendimento envolvendo o suspeito, o taxista Catarino Édson Menezes do Carmo.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram Ariana momentos antes do crime, comemorando o aniversário em frente a uma adega, ouvindo música ao vivo, dançando e conversando com amigos. Cerca de uma hora depois, a celebração terminou em tragédia.
De acordo com relatos de testemunhas, o amigo da vítima atravessou a rua para verificar uma informação de que o taxista teria feito comentários ofensivos sobre Ariana em outro bar próximo. Após retornar e contar o que havia ouvido, os dois decidiram ir até o local para tirar satisfação.
A discussão teria se intensificado e, durante a confusão, cadeiras chegaram a ser arremessadas contra o suspeito. Em seguida, o homem foi até o próprio táxi, pegou uma faca e atacou as duas vítimas. Ariana foi atingida com dois golpes no peito, enquanto o amigo dela, de 55 anos, foi esfaqueado três vezes.
A mulher chegou a ser socorrida por uma ambulância e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O homem ferido permanece internado, sem risco de morte.
Após o ataque, o suspeito fugiu no carro que utilizava para trabalhar como taxista. Ele foi localizado e preso nesta quarta-feira pela Polícia Civil. O caso é investigado como homicídio e tentativa de homicídio pelo Polícia Civil de São Paulo, por meio do 2º Distrito Policial da cidade.
Os investigadores ainda pretendem ouvir outras testemunhas e analisar imagens de câmeras de segurança da região para esclarecer as circunstâncias do crime. O corpo de Ariana foi enterrado no dia 14 de fevereiro em um cemitério da cidade.