A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (11) um taxista suspeito de matar a facadas uma mulher no dia em que ela comemorava o aniversário de 37 anos. O crime ocorreu após uma discussão em frente a um bar. Um amigo da vítima também foi esfaqueado durante a confusão, mas sobreviveu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. A vítima foi identificada como Ariana Ferreira dos Santos. Segundo a investigação, ela foi atacada na noite de 13 de fevereiro após um desentendimento envolvendo o suspeito, o taxista Catarino Édson Menezes do Carmo.