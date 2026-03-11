A repercussão do caso envolvendo um jogo apresentado por alunos do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), inspirado no esquema de abusos do financista norte-americano Jeffrey Epstein, ganhou novos desdobramentos nesta quarta-feira (11). A AEITA (Associação dos Engenheiros do ITA) divulgou uma nota pública de repúdio ao episódio e pediu apuração rigorosa dos fatos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na manifestação, a entidade classificou como inaceitável tratar com banalidade a violência sexual em um ambiente acadêmico de excelência ligado à Força Aérea Brasileira. Para a associação, iniciativas desse tipo contribuem para a normalização de abusos e ferem princípios éticos e direitos humanos fundamentais.