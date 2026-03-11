11 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
CURIOSIDADE

Por Da Redação | São José dos Campos
Tempo de leitura: 4 min
Imagem gerada por IA
Chuva ácida no Irã: o que é, por que acontece e quais os riscos

chuva ácida no Irã tornou-se um tema amplamente pesquisado quando episódios de poluição atmosférica intensa levantaram alertas sobre possíveis precipitações contaminadas. O fenômeno está relacionado à liberação de gases poluentes na atmosfera — especialmente em situações de incêndios industriais, queima de combustíveis fósseis ou conflitos que atingem instalações de petróleo.

Neste guia completo, você entenderá o que é chuva ácida, por que ela pode ocorrer no Irã, quais são seus efeitos ambientais e riscos para a saúde, além de compreender como esse fenômeno se forma e por que ele preocupa especialistas em meio ambiente.

O que é chuva ácida

A chuva ácida é um tipo de precipitação (chuva, neve ou neblina) que possui níveis elevados de acidez, geralmente devido à presença de poluentes químicos na atmosfera.

Em condições naturais, a chuva já possui leve acidez por causa do dióxido de carbono presente no ar. No entanto, quando há poluição intensa, essa acidez aumenta significativamente.

Isso acontece porque gases como:

Dióxido de enxofre (SO?)

  • Óxidos de nitrogênio (NOx)

    • reagem com vapor de água, oxigênio e outras substâncias no ar, formando ácido sulfúrico e ácido nítrico. Esses compostos se misturam às nuvens e acabam caindo junto com a chuva.

    O resultado é uma precipitação com pH mais ácido que o normal, podendo chegar a valores próximos de 4 — muito abaixo do pH neutro da água (7).

    Por que a chuva ácida pode ocorrer no Irã

    O Irã possui grandes reservas de petróleo e infraestrutura energética extensa. Quando instalações de combustíveis são incendiadas ou danificadas, grandes quantidades de poluentes são liberadas na atmosfera.

    Em episódios recentes amplamente noticiados, incêndios em depósitos e refinarias geraram nuvens densas de fumaça e partículas químicas, aumentando drasticamente a poluição do ar em cidades como Teerã.

    Quando essa fumaça rica em gases poluentes se mistura com umidade atmosférica, podem se formar compostos ácidos que acabam caindo com a chuva.

    Especialistas explicam que a queima de petróleo libera substâncias como:

    • dióxido de enxofre

  • óxidos de nitrogênio

  • partículas de hidrocarbonetos

    • Esses poluentes são justamente os principais responsáveis pela formação da chuva ácida.

    O fenômeno da “chuva negra”

    Em alguns casos relatados no Irã, moradores observaram também o que ficou conhecido como “chuva negra”.

    Esse fenômeno ocorre quando partículas de fuligem, óleo ou poeira industrial presentes na atmosfera se misturam às gotas de chuva. O resultado é uma precipitação escura, carregada de resíduos de combustão.

    Autoridades e organizações de saúde alertam que esse tipo de chuva pode representar riscos reais à saúde, principalmente para o sistema respiratório.

    Impactos ambientais da chuva ácida

    A chuva ácida não afeta apenas o ar ou as pessoas. Seus efeitos podem atingir diversos elementos do meio ambiente.

    1. Danos à vegetação

    Ácidos presentes na precipitação podem prejudicar folhas e reduzir nutrientes do solo, dificultando o crescimento das plantas.

    2. Contaminação de rios e lagos

    Quando a chuva ácida atinge o solo, ela pode dissolver metais presentes na terra e transportá-los para rios e lagos, tornando a água tóxica para organismos aquáticos.

    3. Corrosão de construções

    Estruturas metálicas, monumentos e edifícios podem sofrer desgaste mais rápido devido à ação química da chuva ácida.

    Riscos da chuva ácida para a saúde

    O contato direto com a chuva ácida geralmente não causa queimaduras graves, mas a poluição associada a ela pode provocar problemas respiratórios.

    Entre os possíveis efeitos estão:

    • irritação nos olhos e na garganta

    • agravamento de doenças respiratórias

    • aumento de crises de asma

  • exposição a partículas tóxicas no ar

    • Por isso, em situações de poluição extrema, autoridades podem recomendar que a população evite sair de casa ou se exponha à chuva contaminada.

    A chuva ácida ocorre apenas no Irã?

    Não. Esse fenômeno já foi registrado em diversas regiões do mundo, principalmente em áreas com forte atividade industrial.

    Historicamente, países como:

    • Estados Unidos

    • China

  • Índia

  • nações europeias industrializadas

    • já enfrentaram problemas significativos de chuva ácida, principalmente devido à queima de carvão e petróleo.

    Atualmente, muitos países adotam políticas de controle de poluição do ar, reduzindo emissões de gases que causam esse fenômeno.

    Como evitar ou reduzir a chuva ácida

    A principal forma de combater a chuva ácida é reduzir as emissões de poluentes atmosféricos.

    Entre as medidas adotadas internacionalmente estão:

    • controle de emissões industriais

    • uso de combustíveis mais limpos

    • filtros em usinas e refinarias

  • expansão de energias renováveis

  • acordos ambientais para redução de poluição

    • Essas ações podem diminuir significativamente a quantidade de dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio liberados na atmosfera.

