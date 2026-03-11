A chuva ácida no Irã tornou-se um tema amplamente pesquisado quando episódios de poluição atmosférica intensa levantaram alertas sobre possíveis precipitações contaminadas. O fenômeno está relacionado à liberação de gases poluentes na atmosfera — especialmente em situações de incêndios industriais, queima de combustíveis fósseis ou conflitos que atingem instalações de petróleo.

Neste guia completo, você entenderá o que é chuva ácida, por que ela pode ocorrer no Irã, quais são seus efeitos ambientais e riscos para a saúde, além de compreender como esse fenômeno se forma e por que ele preocupa especialistas em meio ambiente.

O que é chuva ácida