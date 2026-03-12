A caixa-preta do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Trata-se do novo organograma da mais temida facção criminosa do Brasil, definida pela Casa Branca como uma "ameaça significativa à segurança" da América Latina.

O novo documento, obtido com exclusividade por OVALE, expõe as entranhas do PCC, organização criada em Taubaté, em 31 de agosto de 1993, e que hoje expandiu-se para todas as regiões do país e já atua em 28 países.

