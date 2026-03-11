11 de março de 2026
SERVIÇO

Adeus, Talitha, aos 48 anos, em SJC; confira o obituário do dia

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Pixabay
Adeus, Talitha, aos 48 anos, em SJC; confira o obituário do dia
Adeus, Talitha, aos 48 anos, em SJC; confira o obituário do dia

TALITHA CHAGAS DA SILVA
Idade:
48
Data de falecimento:
11/03/2026
Velório:
IGREJA EVANGELICA CRISTÃ - JD. DA GRANJA
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 12/03/2026 14:00

TERESINHA RIBEIRO BATISTA
Idade:
77
Data de falecimento:
11/03/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 12/03/2026 11:30

DAVINA MARIA MAIA
Idade:
69
Data de falecimento:
11/03/2026
Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 12/03/2026 11:00

MARIA JOSE ARAUJO GONÇALVES
Idade:
71
Data de falecimento:
11/03/2026
Velório:
URBAM SALA 2
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 12/03/2026 10:00

RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA
Idade:
92
Data de falecimento:
11/03/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARUJA/SP- 12/03/2026 10:00

