O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de nível vermelho, que indica grande perigo, para as cidades do Vale do Paraíba nesta quarta-feira (11).
De acordo com o órgão, há previsão de chuvas intensas, com acumulados que podem ultrapassar 100 milímetros em 24 horas. O cenário aumenta o risco de transbordamento de rios, alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente em áreas de encosta.
O alerta meteorológico permanece válido até as 23h59 desta quarta-feira. Municípios que possuem histórico de áreas vulneráveis devem manter atenção redobrada para sinais de movimentação do solo ou rachaduras em encostas e morros.
A Defesa Civil orienta que, em caso de tempestades, moradores desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Se houver risco de inundação, a recomendação é proteger documentos e objetos importantes em sacos plásticos.
As autoridades também recomendam que a população evite áreas de risco e permaneça em locais seguros e abrigados durante os períodos de chuva intensa.
Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.