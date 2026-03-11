O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de nível vermelho, que indica grande perigo, para as cidades do Vale do Paraíba nesta quarta-feira (11).

De acordo com o órgão, há previsão de chuvas intensas, com acumulados que podem ultrapassar 100 milímetros em 24 horas. O cenário aumenta o risco de transbordamento de rios, alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente em áreas de encosta.