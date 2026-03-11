Uma polêmica no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), em São José dos Campos, ganhou repercussão nesta quarta-feira (11) após alunos do curso de engenharia da computação apresentarem um projeto de jogo baseado no esquema de abuso e exploração sexual do financista Jeffrey Epstein.

O caso foi revelado inicialmente pelo portal G1. Durante uma aula matinal, um grupo de alunos homens apresentou o protótipo de um game intitulado “A Fuga de Sid”. O projeto gerou indignação por utilizar como pano de fundo um dos casos de crime sexual mais notórios da história recente dos Estados Unidos.