Uma polêmica no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), em São José dos Campos, ganhou repercussão nesta quarta-feira (11) após alunos do curso de engenharia da computação apresentarem um projeto de jogo baseado no esquema de abuso e exploração sexual do financista Jeffrey Epstein.
O caso foi revelado inicialmente pelo portal G1. Durante uma aula matinal, um grupo de alunos homens apresentou o protótipo de um game intitulado “A Fuga de Sid”. O projeto gerou indignação por utilizar como pano de fundo um dos casos de crime sexual mais notórios da história recente dos Estados Unidos.
Na proposta apresentada, a protagonista do jogo é Júlia, uma adolescente de 15 anos que é sequestrada e mantida em uma ilha por seis homens. O objetivo da personagem é conseguir gasolina e um barco para escapar do local. A polêmica se intensificou pelo fato de a mecânica do jogo envolver a manipulação emocional dos sequestradores.
A gameplay foi descrita como um jogo de diálogo onde cada NPC (personagem não jogável) é dotado de modelos de linguagem (LLMs). Para progredir, a personagem precisa enganar os vilões através de conversas e do controle manual de suas expressões faciais, que interferem diretamente no comportamento deles. Caso a confiança dos NPCs caia abaixo de certo nível, o jogador perde a partida.
Referência ao caso Epstein
Jeffrey Epstein foi um financista preso em 2019, acusado de comandar uma rede de tráfico sexual de menores. Fotos da apresentação no instituto mostram que os alunos chegaram a exibir imagens de Epstein em um dos slides, aumentando a polêmica em torno do assunto.
Segundo relatos de estudantes que estavam na sala, a apresentação seguiu até o fim sem interrupção da professora.
“Houve apenas um comentário de que aquele era um tema sensível, mas os alunos apresentaram e ainda ouviram risos da turma”, afirmou um aluno, que preferiu não se identificar, em entrevista ao portal G1.
Após a aula, a discussão continuou em grupos de mensagens, onde meninas da instituição repreenderam a atitude e foram respondidas por colegas com figurinhas de Epstein.
A reportagem entrou em contato com a FAB (Força Aérea Brasileira), que responde pelo ITA em São José dos Campos, e aguarda uma posição oficial sobre as medidas que serão tomadas em relação ao ocorrido.