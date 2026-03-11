A Eve Air Mobility, empresa da Embraer que desenvolve soluções de decolagem e pouso vertical elétrico (eVTOL), popularmente chamado de “carro voador”, firmou um acordo com a australiana Alt Air, nova empresa de Mobilidade Aérea Avançada, e com a Skyports Infrastructure (Skyports) para o desenvolvimento de infraestrutura para as operações do eVTOL em Nova Gales do Sul e Queensland, na Austrália.

Segundo o diretor executivo da Eve Air Mobility, Johann Bordais, a parceria vai criar bases para um ecossistema de eVTOL de classe mundial na Austrália.