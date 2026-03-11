11 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
EMBRAER

Eve fecha acordo para infraestrutura de carro voador na Austrália

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação
Acordo prevê operações de grande visibilidade para os Jogos Olímpicos de Brisbane em 2032
A Eve Air Mobility, empresa da Embraer que desenvolve soluções de decolagem e pouso vertical elétrico (eVTOL), popularmente chamado de “carro voador”, firmou um acordo com a australiana Alt Air, nova empresa de Mobilidade Aérea Avançada, e com a Skyports Infrastructure (Skyports) para o desenvolvimento de infraestrutura para as operações do eVTOL em Nova Gales do Sul e Queensland, na Austrália.

Segundo o diretor executivo da Eve Air Mobility, Johann Bordais, a parceria vai criar bases para um ecossistema de eVTOL de classe mundial na Austrália.

“Nova Gales do Sul e Queensland representam uma oportunidade incrível para oferecer soluções de mobilidade aérea urbana sustentáveis, silenciosas e eficientes que beneficiarão moradores, empresas e visitantes internacionais, especialmente considerando a proximidade da inauguração do Aeroporto Internacional de Western Sydney e o cenário global dos Jogos de Brisbane 2032”, disse o executivo em comunicado.

De acordo com a Eve, além dessas parcerias, a Alt Air aproveitará os aeroportos existentes e outros ativos de infraestrutura aeroportuária exclusivos em Sydney, incluindo bases operacionais no Porto de Sydney e em Palm Beach.

Com a Skyports, a Alt Air explorará novas localizações de vertiportos para expandir a rede de futuros serviços comerciais de eVTOL em Queensland. Este consórcio reúne os principais componentes necessários para estabelecer um ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana seguro, eficiente e sustentável.

Jogos Olímpicos

Em conjunto, a Eve, a Alt Air e a Skyports desenvolverão um plano operacional integrado que abrange elementos críticos do mercado emergente de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical na Austrália. Isso inclui infraestrutura de vertiportos, planejamento de rotas, integração do espaço aéreo, operações em solo e experiência do cliente.

Segundo a Eve, a colaboração desempenhará um papel significativo no apoio aos futuros serviços comerciais de eVTOL em ambas as regiões, incluindo um roteiro que estabeleça operações de grande visibilidade a tempo para os Jogos Olímpicos de Brisbane em 2032.

“Nosso trabalho com a Eve Air Mobility e a Skyports reforça nosso compromisso compartilhado em construir inovações significativas na aviação australiana. Juntos, estamos projetando uma rede de eVTOL que melhorará significativamente a conectividade e estabelecerá um padrão para a mobilidade aérea avançada em todo o mundo”, disse Aaron Shaw, diretor administrativo da Alt Air.

A Eve, a Alt Air e a Skyports irão avaliar rotas prioritárias que liguem os principais centros populacionais, distritos comerciais e polos turísticos em Sydney, no sudeste de Queensland e regiões adjacentes. Os primeiros conceitos incluem corredores de alta demanda, como o Aeroporto Internacional de Western Sydney até o centro de Sydney.

“Consideramos a Austrália um mercado-chave para o futuro da Mobilidade Aérea Australiana (AAM) e temos desfrutado de um forte envolvimento e entusiasmo por parte das partes interessadas em todo o país. O sudeste de Queensland é um dos mercados mais atrativos para o lançamento da AAM na Austrália, e os Jogos Olímpicos de Brisbane 2032 serão um forte catalisador para viabilizar uma rede segura, eficiente e com legado, que se estenderá muito além dos Jogos”, disse Yun-Yuan Tay, chefe da Skyports Infrastructure para a região Ásia-Pacífico.

