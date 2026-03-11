A Unitau (Universidade de Taubaté) abriu concurso para professor auxiliar nível 1, com 25 vagas, além de cadastro reserva, nas unidades de Taubaté e Caraguatatuba. As inscrições já estão abertas e seguem até as 17h do dia 24 de março.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A universidade informou que são 15 vagas para o campus de Taubaté e 10 para o campus de Caraguatatuba. O edital também prevê formação de cadastro reserva para futuras convocações, conforme a necessidade da instituição.
As oportunidades são para atuação em cursos das áreas de Medicina, Enfermagem, Medicina Veterinária e no Instituto Básico de Biociências, em Taubaté, além de Medicina e Enfermagem em Caraguatatuba. Para concorrer, é preciso ter diploma de graduação na área da disciplina e, no mínimo, especialização.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet (clique aqui), até as 17h do dia 24 de março. A taxa de inscrição é de R$ 200.
Depois de preencher a ficha, o candidato precisa assinar o documento e enviar para o e-mail cecondoc@unitau.br, em PDF, junto com comprovante de pagamento, documento de identidade, diploma de graduação e certificado de especialização. O edital também prevê pedido de isenção da taxa, nas hipóteses legais, entre os dias 10 e 15 de março.
A remuneração inicial é de R$ 1.086 mensais, correspondente a 8 horas semanais, além das vantagens previstas na legislação. O edital informa ainda que, havendo aulas e atividades disponíveis, a carga poderá ser ampliada até o limite de 40 horas semanais, conforme as regras em vigor.
Vagas nos campus
No campus de Taubaté, as 15 vagas estão distribuídas entre cursos e grupos de disciplinas de Enfermagem, Medicina, Medicina Veterinária e Instituto Básico de Biociências. Entre as áreas contempladas estão Epidemiologia, Semiologia, Patologia, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Saúde Coletiva, Anestesiologia, Microbiologia, Imunologia, Parasitologia e Anatomia.Local Guides e de cidades
No campus de Caraguatatuba, as 10 vagas se concentram nos cursos de Medicina e Enfermagem. Entre os grupos de disciplinas descritos no edital estão Patologia, Oncologia, Psiquiatria, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva e conteúdos ligados à prática e à formação em Enfermagem.
Seleção dos candidatos
O processo seletivo será composto por prova escrita, prova didática e avaliação de títulos. A prova escrita terá caráter eliminatório e classificatório, e o candidato precisará alcançar média mínima 7 para seguir para a etapa seguinte.
Na prova didática, o concorrente deverá ministrar uma aula em nível de graduação, diante de banca examinadora, com duração entre 40 e 50 minutos. Já a análise de títulos levará em conta formação acadêmica, experiência docente e produção intelectual, conforme as regras do edital.