A Unitau (Universidade de Taubaté) abriu concurso para professor auxiliar nível 1, com 25 vagas, além de cadastro reserva, nas unidades de Taubaté e Caraguatatuba. As inscrições já estão abertas e seguem até as 17h do dia 24 de março.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A universidade informou que são 15 vagas para o campus de Taubaté e 10 para o campus de Caraguatatuba. O edital também prevê formação de cadastro reserva para futuras convocações, conforme a necessidade da instituição.