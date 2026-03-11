Um reservatório da Sabesp se rompeu na manhã desta quarta-feira (11) matando uma pessoa e deixando ao menos sete feridas, atingidas pelo derramamento de água em Mairiporã (SP). A caixa d'água, de 20 mil m³, estava em construção no bairro Capoavinha.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o rompimento ocorreu por volta das 11h, na rua Jacarandá, no bairro Parque Náutica da Cantareira, na parte alta da região.