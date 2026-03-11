11 de março de 2026
INTERIOR DE SP

Rompimento de reservatório da Sabesp mata uma pessoa e fere 7

Por Da redação | Mairiporã (SP)
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Reservatório da Sabesp se rompeu em Mairiporã (SP)
Reservatório da Sabesp se rompeu em Mairiporã (SP)

Um reservatório da Sabesp se rompeu na manhã desta quarta-feira (11) matando uma pessoa e deixando ao menos sete feridas, atingidas pelo derramamento de água em Mairiporã (SP). A caixa d'água, de 20 mil m³, estava em construção no bairro Capoavinha.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o rompimento ocorreu por volta das 11h, na rua Jacarandá, no bairro Parque Náutica da Cantareira, na parte alta da região.

Imagens mostram que a enxurrada devastou uma parte do bairro. Três casas e 10 veículos foram diretamente atingidos, ainda de acordo com a corporação.

A vítima fatal é um homem de 45 anos, cuja identidade não foi divulgada. Sete pessoas foram socorridas, uma delas está em estado grave.

A Sabesp não informou o que teria feito o reservatório se romper. Em nota, a empresa disse lamentar profundamente o ocorrido e afirmou ter acionado imediatamente equipes operacionais e de assistência social, assim como as autoridades competentes, para apoiar os moradores da região.

Companhia diz que irá ressarcir os prejuízos gerados. "A Sabesp reforça o pedido de desculpas pelos impactos causados por esse acidente", informou.

Governo de SP

Em nota, o Governo do Estado de São Paulo “lamenta profundamente” a perda de uma vida em acidente ocorrido em Mairiporã, envolvendo o rompimento de uma caixa d'água da Sabesp.

“O Estado está focado em cuidar de todos e garantir prioridade neste momento para o atendimento às pessoas atingidas e ressarcimento dos prejuízos, tanto para os afetados quanto para o município”, disse o governo.

Equipes da Defesa Civil do Estado estão no local para acompanhar as ações de resposta. A secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, bem como o secretário-chefe da Casa Civil, Roberto Carneiro, estabeleceram contato com a Sabesp e foram ao local para acompanhar o andamento e garantir que todas as medidas cabíveis sejam adotadas com agilidade e transparência.

Ainda seguindo o estado, a Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) acompanha o caso. Responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de saneamento, a agência iniciará os procedimentos para apurar as causas técnicas do acidente e as circunstâncias que envolveram a realização de testes no local.

“O Governo do Estado de São Paulo se solidariza com a família da vítima e com todos os atingidos neste momento difícil. As investigações serão conduzidas com rigor para garantir que o caso seja esclarecido rapidamente e para que todas as responsabilidades sejam apuradas”, finalizou.

