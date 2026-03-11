O motoboy Yuri Chagas Barbosa de Lima, de 23 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (8), foi encontrado morto na tarde de terça-feira (10) dentro de um carro em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

Segundo informações da família, o jovem havia saído de casa para participar de uma festa de aniversário. Depois do evento, ele teria dito que iria buscar uma amiga no bairro Jardim Planalto, mas não retornou para casa nem manteve contato com parentes.