O motoboy Yuri Chagas Barbosa de Lima, de 23 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (8), foi encontrado morto na tarde de terça-feira (10) dentro de um carro em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.
Segundo informações da família, o jovem havia saído de casa para participar de uma festa de aniversário. Depois do evento, ele teria dito que iria buscar uma amiga no bairro Jardim Planalto, mas não retornou para casa nem manteve contato com parentes.
A falta de notícias gerou preocupação e levou familiares e amigos a iniciarem buscas por conta própria na região.
Corpo foi localizado dentro de carro em barranco
O corpo de Yuri foi encontrado dentro de um veículo que havia caído em um barranco, nas proximidades de um parque aquático da cidade.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foram acionadas para atender a ocorrência e realizaram a retirada da vítima do interior do carro.
Após o resgate, o corpo foi levado para a parte superior do barranco e ficou sob responsabilidade do IML (Instituto Médico Legal), que realizou a remoção para os procedimentos periciais.
Caso será investigado
A ocorrência contou ainda com apoio da Polícia Militar de Goiás e da Polícia Científica.
As circunstâncias do caso ainda não foram esclarecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades para determinar como o veículo caiu no barranco e o que provocou a morte do jovem.