Uma mulher de 32 anos foi encontrada morta na madrugada desta terça-feira (10) dentro da piscina de uma residência no bairro Itaóca, em Guararema, na Região Metropolitana de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil como morte suspeita.

A vítima foi identificada como Deizeally Cristini Ribeiro. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado pelo companheiro dela, um policial civil aposentado, que acionou a Polícia Militar após encontrar a mulher submersa na piscina da casa onde os dois moravam.