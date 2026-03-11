Uma mulher de 32 anos foi encontrada morta na madrugada desta terça-feira (10) dentro da piscina de uma residência no bairro Itaóca, em Guararema, na Região Metropolitana de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil como morte suspeita.
A vítima foi identificada como Deizeally Cristini Ribeiro. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado pelo companheiro dela, um policial civil aposentado, que acionou a Polícia Militar após encontrar a mulher submersa na piscina da casa onde os dois moravam.
Corpo foi encontrado submerso na piscina
De acordo com a polícia, quando os agentes chegaram ao imóvel encontraram o corpo de Deizeally dentro da piscina. A vítima vestia short jeans e blusa curta.
A piscina estava coberta por uma lona presa com elásticos, mas parte da cobertura estava dobrada, deixando um trecho da água exposto. No fundo da piscina, os policiais também encontraram um telefone celular, que foi apreendido para análise.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo da água. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e constatou a morte.
Segundo os socorristas, a causa provável do óbito seria afogamento, embora a confirmação dependa dos exames periciais.
Mulher havia desaparecido horas antes
Em depoimento à polícia, o companheiro da vítima afirmou que mantinha um relacionamento com Deizeally e que ela havia se mudado para morar com ele cerca de 10 dias antes.
Segundo o relato do policial aposentado, a mulher saiu de casa durante a tarde para comprar sandálias no centro da cidade e não respondeu mais às mensagens enviadas por ele.
Preocupado com a falta de contato, o homem disse que saiu para procurá-la em alguns pontos turísticos de Guararema e também na igreja frequentada pelo casal, mas não conseguiu encontrá-la.
Ao retornar para casa, ele percebeu que as sandálias compradas pela mulher já estavam na residência.
Ainda segundo o depoimento, ao verificar a área externa do imóvel o homem percebeu que a lona que cobria a piscina estava parcialmente solta. Ao puxar a cobertura, ele encontrou o corpo da companheira submerso na água.
O Samu foi acionado e a equipe médica constatou o óbito. De acordo com os profissionais, o corpo já apresentava rigidez cadavérica, mas não havia sinais aparentes de violência.
Polícia investiga circunstâncias da morte
A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e morte acidental na Delegacia de Guararema. Peritos foram acionados para analisar o local e foram solicitados exames necroscópico e toxicológico para esclarecer as circunstâncias da morte.
O celular encontrado na piscina foi apreendido e deverá ajudar os investigadores a reconstituir os últimos momentos da vítima.
Deizeally era natural de Marmelópolis (MG) e havia se mudado recentemente para a casa em Guararema.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Mogi das Cruzes, e o caso segue sob investigação enquanto a polícia aguarda os resultados dos laudos periciais.