O tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto, 53 anos, afirmou que passou por consulta com psiquiatra da corporação em São José dos Campos dias após a morte da esposa, a soldado PM Gisele Alves Santana, 32 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A declaração foi dada em entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Record, na tarde desta quarta-feira (11).