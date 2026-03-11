A Polícia Civil revelou nesta terça-feira (10) que o assassinato do empresário José Geraldo Oliveira Fonseca, de 39 anos, conhecido como “Geraldo do Abacaxi”, foi encomendado por um fazendeiro rival que atuava no mesmo ramo de produção da fruta.

Segundo as investigações, quatro pessoas foram presas suspeitas de participação no crime, incluindo o suposto mandante e intermediários que teriam ajudado na contratação dos executores.