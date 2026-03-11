A Polícia Civil revelou nesta terça-feira (10) que o assassinato do empresário José Geraldo Oliveira Fonseca, de 39 anos, conhecido como “Geraldo do Abacaxi”, foi encomendado por um fazendeiro rival que atuava no mesmo ramo de produção da fruta.
Segundo as investigações, quatro pessoas foram presas suspeitas de participação no crime, incluindo o suposto mandante e intermediários que teriam ajudado na contratação dos executores.
Os dois homens apontados como autores dos disparos foram localizados em Maceió (AL) e morreram após um confronto com a polícia durante a operação.
Crime aconteceu em pizzaria
O empresário foi morto a tiros no dia 7 de setembro de 2024, enquanto jantava com a família em uma pizzaria no centro de Miranorte, no Tocantins.
De acordo com a Polícia Civil, os criminosos entraram no estabelecimento e efetuaram os disparos contra a vítima, que morreu no local. O ataque ocorreu diante de familiares e frequentadores do restaurante.
O caso causou grande repercussão na cidade, conhecida pela forte produção agrícola.
Rivalidade comercial motivou o crime
As investigações apontam que o assassinato teria sido motivado por rivalidade comercial e desavenças pessoais entre produtores de abacaxi da região.
Segundo a polícia, o fazendeiro suspeito de ser o mandante teria contratado intermediários para organizar a execução. A partir da identificação dos envolvidos, os investigadores chegaram aos executores, que estavam escondidos em Alagoas quando foram localizados pelas forças de segurança.
Prisões e investigação
Com o avanço das investigações, a Polícia Civil conseguiu prender quatro suspeitos, incluindo o suposto mandante do crime. As autoridades continuam apurando detalhes sobre o planejamento do homicídio e a participação de cada envolvido.
O caso segue sob investigação e os presos poderão responder por homicídio qualificado e organização criminosa.