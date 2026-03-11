O TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo distribuiu o inquérito que investiga a morte da policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, para a Vara do Júri da Capital, unidade responsável por julgar crimes dolosos contra a vida, como homicídio, feminicídio e induzimento ao suicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A decisão ocorre em meio ao avanço das investigações sobre o caso, que inicialmente foi registrado como suicídio, mas posteriormente passou a ser tratado pela Polícia Civil como morte suspeita.