A defesa do tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, apontou que a morte da policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, esposa do militar, decorreu de um “trágico suicídio”. O termo aparece em nota divulgada pelo escritório de advocacia Malavasi Sociedade de Advogados, que representa o militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O comunicado afirma que o escritório assiste o tenente-coronel no acompanhamento das investigações relativas “ao suicídio de sua esposa”.