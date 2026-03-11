A Defesa Civil do Estado colocou o Vale do Paraíba e o Litoral Norte em condição de “perigo” para temporais nesta quarta-feira (11). De acordo com mapa do órgão estadual, toda a região está marcada na cor vermelha, que indica “perigo” de chuvas fortes.

Segundo a Defesa Civil, nesta quarta-feira (11), o estado de São Paulo amanheceu com temperaturas amenas e com chuva em algumas áreas do interior. Ao longo do dia, devido à persistência dos fluxos de umidade provenientes no norte do país e do oceano Atlântico, a maior parte do território paulista será parcialmente nublado e chuvoso.