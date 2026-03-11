A Defesa Civil do Estado colocou o Vale do Paraíba e o Litoral Norte em condição de “perigo” para temporais nesta quarta-feira (11). De acordo com mapa do órgão estadual, toda a região está marcada na cor vermelha, que indica “perigo” de chuvas fortes.
Segundo a Defesa Civil, nesta quarta-feira (11), o estado de São Paulo amanheceu com temperaturas amenas e com chuva em algumas áreas do interior. Ao longo do dia, devido à persistência dos fluxos de umidade provenientes no norte do país e do oceano Atlântico, a maior parte do território paulista será parcialmente nublado e chuvoso.
No Vale do Paraíba e no Litoral Norte, as chuvas poderão ser persistentes e fortes. Diante disso, nessas áreas, é possível episódios de chuvas intensas, as quais poderão vir acompanhadas por descargas elétricas.
Além disso, deve-se ter atenção para acumulados elevados de precipitação, os quais poderão acarretar transtorno em áreas de risco. As temperaturas máximas ficarão entre 20°C e 24°C, segundo a Defesa Civil.
Cidades da região sofrem com chuvas fortes desde meados de dezembro, com o registro de cinco vítimas fatais até 7 de março.
Nesta quarta, a Defesa Civil colocou cinco cidades do Vale e Litoral Norte entre os municípios com os maiores acumulados de chuva em todo o estado, nas últimas 24 horas.
São eles: Ubatuba (Perequê-açu): 74mm; Cachoeira Paulista (Cachoeira Paulista): 60mm; São Luiz do Paraitinga (São Luiz Do Paraitinga): 58mm; Caraguatatuba (Jardim Casa Branca): 48mm; e São Sebastião (Barra Do Una): 32mm.