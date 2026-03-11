A Polícia Civil passou a investigar o tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, no inquérito que apura a morte da esposa, a policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, encontrada com um tiro na cabeça dentro do apartamento do casal, na zona sul de São Paulo.

Com carreira marcada por atuação no Vale do Paraíba, o militar é nascido em Taubaté e possui apartamento em São José dos Campos, para onde viajou logo após a morte da esposa (leia aqui).