A Polícia Civil passou a investigar o tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, no inquérito que apura a morte da esposa, a policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, encontrada com um tiro na cabeça dentro do apartamento do casal, na zona sul de São Paulo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com carreira marcada por atuação no Vale do Paraíba, o militar é nascido em Taubaté e possui apartamento em São José dos Campos, para onde viajou logo após a morte da esposa (leia aqui).
Um dos pontos que levantou suspeitas na investigação é o intervalo de 29 minutos entre o disparo ouvido por uma vizinha e o acionamento da Polícia Militar pelo oficial.
Segundo depoimentos colhidos pela polícia, o estampido foi ouvido por uma vizinha às 7h28. A primeira ligação do tenente-coronel à PM, no entanto, ocorreu apenas às 7h57, quando ele informou que a esposa havia atirado contra a própria cabeça.
"No dia dos fatos acordou exatamente às 7h28, ao ouvir um barulho de um estampido único e forte; que seus cachorros latiram sem parar e por isso tem total certeza do horário, pois acordou assustada e olhou rapidamente o horário em seu celular", diz o relato da vizinha.
Minutos depois, às 8h05, o oficial acionou o Corpo de Bombeiros dizendo que a mulher ainda respirava. As equipes de resgate chegaram ao prédio às 8h13. O intervalo entre o disparo e o pedido de ajuda passou a ser analisado pelos investigadores na tentativa de esclarecer a dinâmica da morte.
Veja a cronologia dos fatos de acordo com o inquérito
- 7h. Tenente-coronel relata ter discutido com Gisele.
"Dirigiu-se ao quarto de Gisele por volta das 07h00, encontrando-a deitada na cama, enrolada em uma toalha de banho, mexendo no celular. Disse a ela que, embora ainda a amasse, entendia que o melhor seria a separação, pois o relacionamento não estava funcionando. Afirma que, nesse momento, Gisele levantou-se de forma exaltada, dirigiu-se a ele, mandando-o sair do quarto, e bateu a porta. Relata que pegou uma toalha e entrou no banheiro para tomar banho. Esclarece que mantém sua arma de fogo sobre o armário, no quarto onde dorme, e que tem o hábito de trancar a porta do quarto desde que passaram a dormir separados, pois tinha conhecimento de que, em relacionamento anterior, Gisele teria jogado água quente no ex-companheiro após discussão. Na data em questão, afirma que não trancou a porta do quarto, apenas a do banheiro. Cerca de um minuto após entrar no banho, ouviu um barulho que inicialmente pensou ser de porta batendo. Ao abrir a porta do banheiro, visualizou Gisele caída ao chão, com intenso sangramento na região da cabeça e segurando a arma de fogo".
- 7h28. A vizinha acorda assustada com um estampido.
"No dia dos fatos acordou exatamente às 7h28, ao ouvir um barulho de um estampido único e forte; que seus cachorros latiram sem parar e por isso tem total certeza do horário, pois acordou assustada e olhou rapidamente o horário em seu celular", diz o relato da vizinha.
- 7h57. O tenente-coronel aciona a Polícia Militar e afirma que a esposa havia "se matado com um tiro na cabeça".
- 8h05. O tenente-coronel telefona para o Corpo de Bombeiros.
Leia mais: Vídeo mostra oficial do Vale com arma na cabeça; esposa morreu
Oficial passa a ser investigado
Inicialmente registrado como suicídio, o caso passou a ser tratado como morte suspeita após novas informações surgirem no decorrer do inquérito.
Com base em depoimentos, laudos periciais e novos elementos coletados durante a investigação, o tenente-coronel passou a ser formalmente investigado pela Polícia Civil.
Os investigadores também avaliam a possibilidade de pedir a prisão do oficial, medida que, caso seja formalizada, dependerá da análise do Ministério Público e da Justiça.
Novo laudo aponta lesões no pescoço e no rosto
A investigação ganhou novo capítulo após a exumação do corpo da policial militar e a emissão de um novo laudo necroscópico pelo IML (Instituto Médico Legal).
O documento aponta lesões contundentes na face e na região cervical da vítima, compatíveis com pressão feita por dedos e arranhões provocados por unhas — conhecidos tecnicamente como “estigma ungueal”.
O exame foi realizado um dia após a exumação do corpo e emitido no último sábado (7). Tanto esse laudo quanto o primeiro exame, feito em 19 de fevereiro, apontam que a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico grave provocado por disparo de arma de fogo.
No laudo inicial já havia menção a marcas na face e no pescoço descritas como “estigmas digitais”, caracterizadas por lesões equimóticas arredondadas compatíveis com pressão feita com os dedos.
Também foram registradas lesões superficiais em formato de meia-lua, indicativas de arranhões causados por unhas.
Depoimento de socorrista levanta dúvidas
O depoimento de um socorrista com 15 anos de experiência também levantou questionamentos sobre a versão apresentada pelo oficial.
Segundo ele, a arma estava “bem encaixada” na mão da vítima, algo que considerou incomum em casos de suicídio. O profissional decidiu fotografar o local.
Ele relatou ainda que o tenente-coronel estava completamente seco, sem sinais de que havia saído do banho (versão apresentada pelo militar ao afirmar que a esposa teria se matado enquanto ele estava no banheiro).
O socorrista também observou que o chuveiro estava ligado, mas não havia poças de água no chão ou no corredor. Além disso, o oficial não apresentava manchas de sangue, o que poderia indicar que não teria prestado socorro diretamente.
Outro detalhe citado foi que o quarto da suíte estava desarrumado, com objetos espalhados pelo chão, sugerindo a possibilidade de um embate antes do disparo.
Cena do apartamento foi alterada
Laudos da Polícia Científica apontaram ainda que a cena do crime não foi preservada adequadamente, o que comprometeu parte da perícia inicial.
Em depoimento, a inspetora de condomínio Fabiana Capinan de Carvalho Pereira afirmou que três policiais militares femininas entraram no apartamento horas após a ocorrência para realizar a limpeza do imóvel.
Segundo ela, ainda havia sangue na sala, resultado das manobras de reanimação realizadas pelos socorristas.
A mesma testemunha relatou ter ouvido o tenente-coronel dizer que a esposa “não vai sobreviver”, enquanto equipes médicas ainda tentavam salvá-la.
De acordo com o depoimento, o oficial caminhava pelo corredor do prédio sem camisa e sem manchas de sangue, dizendo que a esposa havia se dado um tiro.
Quando uma policial informou que Gisele ainda estava viva, ele teria afirmado: “Com o tiro que ela levou, não vai sobreviver.”
Entre as ligações feitas pelo oficial naquela manhã, uma chamou atenção da família da vítima: o contato com o desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Segundo o inquérito, o magistrado chegou ao prédio às 9h07, subiu ao apartamento com o oficial e deixou o local cerca de 11 minutos depois.
Outro lado
A defesa do tenente-coronel afirma que ele tem colaborado com as autoridades. Já a defesa do desembargador informou que ele esteve no local como amigo e que prestará esclarecimentos à polícia.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que acompanha as investigações conduzidas pela Polícia Civil e pela Corregedoria e que tomará as medidas cabíveis caso irregularidades sejam confirmadas.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que todas as circunstâncias da morte da policial seguem sendo apuradas.