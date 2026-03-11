O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 15.353, que proíbe interpretações que atenuem o crime de estupro de vulnerável. A nova legislação estabelece que a presunção de vulnerabilidade é absoluta, impedindo que juízes ou advogados questionem a condição da vítima com base em seu comportamento ou histórico.

O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, publicado no domingo (8), e altera o artigo 217-A do Código Penal deixando explícito que as penas devem ser aplicadas independentemente de qualquer suposto consentimento da vítima, de sua experiência sexual prévia ou até mesmo de uma gravidez decorrente da violência.