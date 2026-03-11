A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) emitiu um alerta sobre uma nova onda de crimes financeiros por meio do 'golpe do falso gerente'. Utilizando táticas de manipulação psicológica, criminosos estão se passando por funcionários de instituições financeiras para enganar clientes e obter acesso a contas bancárias.
Golpe
A estratégia atual utiliza o chamado spoofing de telefone, uma tecnologia que oculta o número de origem da ligação, fazendo com que o identificador de chamadas do celular da vítima mostre o número da agência ou da central de atendimento do banco. Ao atender, o cliente acredita estar falando com um representante legítimo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Durante a abordagem, o falso gerente alega problemas graves, como clonagem de cartão, descontos indevidos ou a necessidade de uma atualização de segurança. A partir daí, os criminosos solicitam dados sensíveis, como senhas e tokens, ou até mesmo pedem que o cliente realize transações financeiras para "estornar" valores ou "testar" o sistema.
Alerta
Essa prática é estritamente proibida nos protocolos bancários. Nenhum gerente ou funcionário de banco liga para solicitar senhas, dados financeiros ou pede que o cliente faça qualquer tipo de transferência para resolver problemas na conta.
No caso de contatos como esse, o cliente deve desligar o telefone e não realizar nenhum tipo de operação ou compartilhar informações.
Contatos reais
A Federação esclarece que, quando um banco entra em contato de forma legítima, ele já detém as informações necessárias e nunca solicita atualizações de sistemas, chaves de segurança ou pagamentos por telefone. Senhas e códigos de aplicativos são de uso pessoal e não devem ser fornecidos em ligações, e-mails ou links de mensagens.
Caso o cliente perceba que foi vítima de uma fraude, a Febraban recomenda a notificação imediata à instituição financeira para o bloqueio de senhas e aplicativos, além do registro de um boletim de ocorrência junto às autoridades policiais.