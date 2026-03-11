A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) emitiu um alerta sobre uma nova onda de crimes financeiros por meio do 'golpe do falso gerente'. Utilizando táticas de manipulação psicológica, criminosos estão se passando por funcionários de instituições financeiras para enganar clientes e obter acesso a contas bancárias.

Golpe

A estratégia atual utiliza o chamado spoofing de telefone, uma tecnologia que oculta o número de origem da ligação, fazendo com que o identificador de chamadas do celular da vítima mostre o número da agência ou da central de atendimento do banco. Ao atender, o cliente acredita estar falando com um representante legítimo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp