O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) alertam para condições climáticas instáveis na região do Vale do Paraíba nesta quarta-feira (11).
Há risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e descargas elétricas em diversos municípios da região, devido à previsão de chuvas e ventos intensos.
O Inmet emitiu aviso de "Grande Perigo" para a região do Vale do Paraíba nesta quarta-feira (11). O órgão alerta para acumulados de chuva que podem ultrapassar os 100 mm por dia, acompanhados de ventos intensos entre 60 e 100 km/h.
Complementando o monitoramento, o Cemaden classificou como "alta" a possibilidade de enxurradas e extravasamento de canais urbanos na região geográfica intermediária de São José dos Campos.
Há também preocupação com movimentos de massa, sendo considerada "alta" a probabilidade de deslizamentos de terra em encostas naturais e taludes artificiais, especialmente nas áreas com solo já saturado pelos acumulados das últimas 72 horas.
No caso de chuvas fortes, as autoridades recomendam que a população permaneça em locais abrigados, desligue aparelhos elétricos e monitore qualquer alteração em encostas, buscando auxílio imediato junto à Defesa Civil pelo telefone 199 ou ao Corpo de Bombeiros pelo 193 em caso de emergência.