O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) alertam para condições climáticas instáveis na região do Vale do Paraíba nesta quarta-feira (11).

Há risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e descargas elétricas em diversos municípios da região, devido à previsão de chuvas e ventos intensos.