Um deslizamento de talude (terra) na madrugada desta quarta-feira (11) mobilizou equipes de emergência e causou interdições na Rodovia dos Tamoios (SP-099). O incidente ocorreu por volta das 2h49 na altura do km 80,5, no sentido Litoral Norte, em Caraguatatuba.

De acordo com o Centro de Controle Multimodal da Artesp, no momento do deslizamento, as condições climáticas registravam garoa. O índice pluviométrico na região atingiu 48 mm nas últimas 72 horas.