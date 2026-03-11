Um deslizamento de talude (terra) na madrugada desta quarta-feira (11) mobilizou equipes de emergência e causou interdições na Rodovia dos Tamoios (SP-099). O incidente ocorreu por volta das 2h49 na altura do km 80,5, no sentido Litoral Norte, em Caraguatatuba.
De acordo com o Centro de Controle Multimodal da Artesp, no momento do deslizamento, as condições climáticas registravam garoa. O índice pluviométrico na região atingiu 48 mm nas últimas 72 horas.
As equipes da Concessionária Tamoios e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para sinalizar o local e iniciar os trabalhos de desobstrução. Por volta das 3h, ocorreu a retirada preliminar de terra da faixa 1, mas o talude ainda apresentava instabilidade.
Já na manhã desta quarta-feira (11), às 5h20, iniciou-se uma força-tarefa com o apoio de um caminhão e de uma retroescavadeira. A pista precisou ser totalmente bloqueada em curtos intervalos para a remoção de detritos nas faixas 1 e 2. Equipes de conservação permanecem no local realizando o acabamento da limpeza sob chuva.
Até a última atualização, às 7h49, a ocorrência ainda não havia sido finalizada. O tráfego segue fluindo apenas pela faixa da esquerda (1), enquanto os trabalhos continuam no acostamento e na faixa 2.
Não há registro de vítimas ou de veículos atingidos pelo deslizamento. A concessionária recomenda cautela aos motoristas que trafegam pelo trecho, devido à pista molhada e à presença de máquinas na via.