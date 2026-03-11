11 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Pista da Tamoios segue interditada após deslizamento de terra

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Artesp
Deslizamento durante a madrugada
Deslizamento durante a madrugada

Um deslizamento de talude (terra) na madrugada desta quarta-feira (11) mobilizou equipes de emergência e causou interdições na Rodovia dos Tamoios (SP-099).  O incidente ocorreu por volta das 2h49 na altura do km 80,5, no sentido Litoral Norte, em Caraguatatuba.

De acordo com o Centro de Controle Multimodal da Artesp, no momento do deslizamento, as condições climáticas registravam garoa. O índice pluviométrico na região atingiu 48 mm nas últimas 72 horas.

As equipes da Concessionária Tamoios e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para sinalizar o local e iniciar os trabalhos de desobstrução. Por volta das 3h, ocorreu a retirada preliminar de terra da faixa 1, mas o talude ainda apresentava instabilidade.

Já na manhã desta quarta-feira (11), às 5h20, iniciou-se uma força-tarefa com o apoio de um caminhão e de uma retroescavadeira. A pista precisou ser totalmente bloqueada em curtos intervalos para a remoção de detritos nas faixas 1 e 2. Equipes de conservação permanecem no local realizando o acabamento da limpeza sob chuva.

Até a última atualização, às 7h49, a ocorrência ainda não havia sido finalizada. O tráfego segue fluindo apenas pela faixa da esquerda (1), enquanto os trabalhos continuam no acostamento e na faixa 2.

Não há registro de vítimas ou de veículos atingidos pelo deslizamento. A concessionária recomenda cautela aos motoristas que trafegam pelo trecho, devido à pista molhada e à presença de máquinas na via.

