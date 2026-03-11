O barreirista Thiago Resende, da equipe de atletismo de Taubaté, conquistou o índice para o Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026. A marca foi atingida no último sábado (7), durante o 1º Circuito Paulista Open, no Centro Olímpico, em São Paulo.

Thiago completou a prova dos 60 metros com barreiras em 7s61, superando o tempo mínimo exigido para a competição internacional. O resultado veio na última oportunidade antes do Mundial, após o atleta ter ficado a apenas dois centésimos da marca em uma competição anterior, em fevereiro.