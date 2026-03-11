Um adolescente foi apreendido em Campos do Jordão com 67 porções de drogas. A ação ocorreu na noite de segunda-feira (9), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática da 3ª Companhia do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Vila Paulista Popular.

A equipe flagrou o menor e o abordou enquanto ele comercializava entorpecentes, segundo a Polícia Militar. Com ele, os policiais localizaram e apreenderam 44 pedras de crack e 23 porções de cocaína a vácuo, além de um aparelho celular e R$ 130 em dinheiro.