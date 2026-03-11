11 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
21 ANOS DE PRISÃO

Pai é condenado por matar e enterrar a filha de 7 meses no Vale

Por Da redação | Bananal
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Corpo da criança foi encontrado na zona rural de São José do Barreiro
Corpo da criança foi encontrado na zona rural de São José do Barreiro

Um pai de 26 anos foi condenado a 21 anos de prisão por matar e enterrar o corpo da filha, de apenas sete meses, em São José do Barreiro, no Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O julgamento de Carlos Eduardo da Silva ocorreu na terça-feira (10), em Bananal. Ele era o principal suspeito pelo crime, que aconteceu em março de 2023.

Carlos Eduardo foi submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva com relação aos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e comunicação falsa de crime.

Também foram reconhecidas as qualificadoras do motivo fútil, emprego de meio cruel e crime praticado por ascendente contra menor de 14 anos.

A juíza Luciene Belan Ferreira Allemand, da Vara Única de Bananal, sentenciou Carlos Eduardo a 21 anos de reclusão, um mês de detenção e 10 dias-multa. Ele vai cumprir a pena em regime fechado. A magistrada também manteve a prisão preventiva do réu.

Em entrevista ao G1, a defesa de Carlos Eduardo manifestou respeito aos familiares da criança e disse que atuou dentro dos limites da Constituição e que os jurados optaram pela procedência da condenação do réu. Ele afirmou que vai analisar a sentença para decidir por um eventual recurso.

O crime

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime aconteceu em 9 de março de 2023, às 23h, na Fazenda Capoeirinha, zona rural de São José do Barreiro.

Na ocasião, Carlos Eduardo, por motivo fútil e utilizando-se de meio cruel, matou a filha Sophia Vitória Fernandes da Silva, de sete meses.

Carlos Eduardo também ocultou o cadáver da filha e provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime que “sabia não ter se verificado”, segundo o MP.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários