Um pai de 26 anos foi condenado a 21 anos de prisão por matar e enterrar o corpo da filha, de apenas sete meses, em São José do Barreiro, no Vale do Paraíba.

O julgamento de Carlos Eduardo da Silva ocorreu na terça-feira (10), em Bananal. Ele era o principal suspeito pelo crime, que aconteceu em março de 2023.