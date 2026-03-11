Um pai de 26 anos foi condenado a 21 anos de prisão por matar e enterrar o corpo da filha, de apenas sete meses, em São José do Barreiro, no Vale do Paraíba.
O julgamento de Carlos Eduardo da Silva ocorreu na terça-feira (10), em Bananal. Ele era o principal suspeito pelo crime, que aconteceu em março de 2023.
Carlos Eduardo foi submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva com relação aos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e comunicação falsa de crime.
Também foram reconhecidas as qualificadoras do motivo fútil, emprego de meio cruel e crime praticado por ascendente contra menor de 14 anos.
A juíza Luciene Belan Ferreira Allemand, da Vara Única de Bananal, sentenciou Carlos Eduardo a 21 anos de reclusão, um mês de detenção e 10 dias-multa. Ele vai cumprir a pena em regime fechado. A magistrada também manteve a prisão preventiva do réu.
Em entrevista ao G1, a defesa de Carlos Eduardo manifestou respeito aos familiares da criança e disse que atuou dentro dos limites da Constituição e que os jurados optaram pela procedência da condenação do réu. Ele afirmou que vai analisar a sentença para decidir por um eventual recurso.
O crime
De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime aconteceu em 9 de março de 2023, às 23h, na Fazenda Capoeirinha, zona rural de São José do Barreiro.
Na ocasião, Carlos Eduardo, por motivo fútil e utilizando-se de meio cruel, matou a filha Sophia Vitória Fernandes da Silva, de sete meses.
Carlos Eduardo também ocultou o cadáver da filha e provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime que “sabia não ter se verificado”, segundo o MP.