Um homem foi baleado e agredido após tentar realizar a cobrança de uma dívida no bairro Martim de Sá, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na manhã de terça-feira (10) e envolveu luta corporal entre o cobrador e dois homens armados.

De acordo com o relato, a vítima conseguiu desarmar um dos agressores e arremessar a arma para o interior de uma escola próxima. No entanto, ao perceber que o segundo também portava uma arma, ele tentou fugir e foi alvejado por um disparo.