11 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
AGRESSÃO

Cobrador de dívidas é baleado e apanha com capacete em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
Divulgação/PM
Arma apreendida na ocorrência
Arma apreendida na ocorrência

Um homem foi baleado e agredido após tentar realizar a cobrança de uma dívida no bairro Martim de Sá, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na manhã de terça-feira (10) e envolveu luta corporal entre o cobrador e dois homens armados.

De acordo com o relato, a vítima conseguiu desarmar um dos agressores e arremessar a arma para o interior de uma escola próxima. No entanto, ao perceber que o segundo também portava uma arma, ele tentou fugir e foi alvejado por um disparo.

Mesmo buscando abrigo em um estabelecimento comercial, o homem foi alcançado e agredido com chutes na cabeça e golpes de capacete.

A Polícia Militar realizou diligências e localizou uma garrucha sem numeração, contendo duas munições calibre .357 intactas.

Os autores fugiram do local em um veículo, enquanto a vítima foi socorrida e permanece em observação na Santa Casa da cidade. O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia como lesão corporal, disparo e apreensão de arma de fogo.

