Um homem de 24 anos ficou ferido após cair de moto no trevo que dá acesso ao bairro Tabatinga, em Caraguatatuba. O acidente aconteceu por volta de 21h de terça-feira (10).

No local, o Corpo de Bombeiros atendeu a vítima, que mora em Ubatuba. O motociclista sofreu queda de moto, sendo socorrido e transportado ao pronto-socorro de Caraguatatuba com fratura no pé e escoriações nas mãos.