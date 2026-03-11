11 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ACIDENTE

Homem de 24 anos fica ferido após queda de moto em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeiros em atendimento ao acidente m Caraguatatuba
Um homem de 24 anos ficou ferido após cair de moto no trevo que dá acesso ao bairro Tabatinga, em Caraguatatuba. O acidente aconteceu por volta de 21h de terça-feira (10).

No local, o Corpo de Bombeiros atendeu a vítima, que mora em Ubatuba. O motociclista sofreu queda de moto, sendo socorrido e transportado ao pronto-socorro de Caraguatatuba com fratura no pé e escoriações nas mãos.

Os motociclistas foram as principais vítimas dos acidentes de trânsito no Vale do Paraíba em 2025, com 166 mortes de janeiro a dezembro, 42% do total de óbitos da região.

Em seguida, aparecem os motoristas de carro (89 mortes / 22,36% do total), os pedestres (64 / 16%) e os ciclistas (44 / 11%).

