OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
ATO INFRACIONAL

SJC: Adolescente é detido com mais de 1 kg de drogas no São Judas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Apreensões do 3º Baep no bairro São Judas
Um adolescente foi apreendido no bairro São Judas, em São José dos Campos, ao ser flagrado em prática de tráfico de drogas, segundo a Polícia Militar.

A ação ocorreu na segunda-feira (9), por volta das 19h, quando policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o adolescente e localizaram com ele 1.130 kg de drogas. Os policiais apreenderam 0,405 kg cocaína, 0,595 kg maconha 0,130 kg crack.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 50 em espécie e um celular Samsung. O adolescente foi apresentado para providências à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos.

