Um adolescente foi apreendido no bairro São Judas, em São José dos Campos, ao ser flagrado em prática de tráfico de drogas, segundo a Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação ocorreu na segunda-feira (9), por volta das 19h, quando policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o adolescente e localizaram com ele 1.130 kg de drogas. Os policiais apreenderam 0,405 kg cocaína, 0,595 kg maconha 0,130 kg crack.