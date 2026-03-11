Uma motociclista morreu após se envolver em uma colisão frontal com um carro enquanto pilotava utilizando o celular. A jovem teria invadido a pista contrária e não percebeu a aproximação de um veículo que vinha no sentido oposto. O impacto foi violento e ela morreu ainda no local.
O acidente ocorreu em uma via onde, segundo informações preliminares, a motociclista se distraiu ao manusear o aparelho celular durante a condução da moto. Com a falta de atenção, ela acabou avançando para a faixa contrária da pista.
O motorista do carro tentou reagir ao perceber a situação, mas não conseguiu evitar a batida. A colisão foi forte e provocou ferimentos graves na condutora da motocicleta.
Equipes de socorro foram acionadas, porém a jovem não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada no local do acidente.
O caso reforça o alerta das autoridades de trânsito sobre os riscos de utilizar o celular enquanto se dirige ou pilota. A distração causada pelo aparelho pode comprometer a atenção do condutor e provocar acidentes graves em poucos segundos.