OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
TRAGÉDIA

VEJA VÍDEO: Mulher morre ao usar celular na moto e invadir pista

Por Da Redação | Goiânia
| Tempo de leitura: 1 min
Ela morreu ao invadir pista contrária de moto quando via celular

Uma motociclista morreu após se envolver em uma colisão frontal com um carro enquanto pilotava utilizando o celular. A jovem teria invadido a pista contrária e não percebeu a aproximação de um veículo que vinha no sentido oposto. O impacto foi violento e ela morreu ainda no local.

O acidente ocorreu em uma via onde, segundo informações preliminares, a motociclista se distraiu ao manusear o aparelho celular durante a condução da moto. Com a falta de atenção, ela acabou avançando para a faixa contrária da pista.

O motorista do carro tentou reagir ao perceber a situação, mas não conseguiu evitar a batida. A colisão foi forte e provocou ferimentos graves na condutora da motocicleta.

Equipes de socorro foram acionadas, porém a jovem não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada no local do acidente.

O caso reforça o alerta das autoridades de trânsito sobre os riscos de utilizar o celular enquanto se dirige ou pilota. A distração causada pelo aparelho pode comprometer a atenção do condutor e provocar acidentes graves em poucos segundos.

