Um homem de 43 anos foi preso após matar a ex-companheira a facadas dentro de um carro. Após o crime, ele se dirigiu a uma delegacia e se entregou à polícia. A vítima foi identificada como Luana Moreira, de 41 anos.
O caso foi registrado em Planaltina, no Distrito Federal. Depois do homicídio, o suspeito dirigiu até a 16ª Delegacia de Polícia, onde procurou os policiais e assumiu a autoria do crime.
De acordo com as investigações, ao chegar à unidade policial, o homem enviou um áudio para um dos filhos confessando o assassinato. Na mensagem, ele afirmou que havia matado a mãe do jovem dentro do veículo e informou que estava se apresentando à polícia.
Após a confissão, o suspeito foi preso em flagrante. O caso foi enquadrado como feminicídio, crime caracterizado quando o assassinato de uma mulher ocorre em contexto de violência doméstica ou de gênero.
O homem permanece à disposição da Justiça e, se condenado, poderá cumprir pena que pode chegar a até 40 anos de prisão.