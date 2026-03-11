Um homem de 43 anos foi preso após matar a ex-companheira a facadas dentro de um carro. Após o crime, ele se dirigiu a uma delegacia e se entregou à polícia. A vítima foi identificada como Luana Moreira, de 41 anos.

O caso foi registrado em Planaltina, no Distrito Federal. Depois do homicídio, o suspeito dirigiu até a 16ª Delegacia de Polícia, onde procurou os policiais e assumiu a autoria do crime.