Um homem de 37 anos morreu após ser atingido por uma facada desferida pela própria companheira durante uma briga. Segundo o relato da mulher à polícia, ela reagiu após sofrer agressões físicas do parceiro durante uma discussão.
O caso aconteceu na madrugada de domingo (8), em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A vítima foi identificada como o pedreiro Vanderlei Rodrigues da Costa. A própria mulher, de 34 anos, foi quem acionou a Polícia Militar para informar o ocorrido.
De acordo com informações ligadas à investigação, o casal havia saído para um bar e, no retorno para casa, iniciou uma discussão. Conforme o relato, o homem teria se irritado ao ser questionado pela companheira e a discussão acabou evoluindo para agressões físicas.
Durante a briga, a mulher afirmou que foi agredida e chegou a ser asfixiada pelo companheiro. O filho dela presenciou a situação e pediu para que o homem parasse com as agressões.
Ainda segundo o depoimento, em um momento de distração do agressor, a mulher pegou uma faca e atingiu o companheiro. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu.
A suspeita relatou à polícia que já havia sido vítima de violência doméstica anteriormente. O primeiro episódio teria ocorrido em outubro de 2025, mas ela não registrou denúncia na ocasião após o companheiro prometer que não voltaria a agredi-la.
O casal estava junto há cerca de três anos e havia se mudado há sete meses de Paranatama, em Pernambuco, para Itapecerica da Serra. No local, os dois estavam construindo uma casa na comunidade onde ocorreu o crime.
Apesar de admitir ter atingido o companheiro, a mulher não permaneceu presa. A Polícia Civil avaliou, inicialmente, que a ação ocorreu em contexto de legítima defesa. O caso foi registrado como homicídio, violência doméstica e lesão corporal e segue sob investigação.