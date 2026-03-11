Um homem de 37 anos morreu após ser atingido por uma facada desferida pela própria companheira durante uma briga. Segundo o relato da mulher à polícia, ela reagiu após sofrer agressões físicas do parceiro durante uma discussão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na madrugada de domingo (8), em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A vítima foi identificada como o pedreiro Vanderlei Rodrigues da Costa. A própria mulher, de 34 anos, foi quem acionou a Polícia Militar para informar o ocorrido.