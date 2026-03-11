Um menino de 11 anos morreu após sofrer complicações provocadas por um engasgo enquanto se alimentava durante o intervalo escolar. O estudante ficou internado em estado grave por cinco dias, mas não resistiu às complicações.
O caso ocorreu em uma escola estadual de Londrina, no Paraná. A vítima foi identificada como Robhert Rodrigues Miranda, aluno do Colégio Estadual Nossa Senhora de Lourdes, localizado na zona leste da cidade.
De acordo com informações da unidade de ensino, o incidente aconteceu durante o intervalo das aulas, quando o estudante se engasgou ao comer um pão de queijo. Robhert estava apenas no terceiro dia de aula na escola.
A equipe escolar iniciou imediatamente os procedimentos de primeiros socorros. Profissionais da instituição, que possuem treinamento por meio dos programas Escola Segura e Brigada Escolar, conseguiram desobstruir as vias aéreas do aluno até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Mesmo após o atendimento inicial, o menino foi encaminhado em estado grave ao Hospital Universitário de Londrina. Segundo a unidade hospitalar, ele deu entrada no Pronto-Socorro Pediátrico já entubado e permaneceu internado sob cuidados intensivos.
Apesar dos esforços da equipe médica, o estado de saúde do estudante permaneceu crítico durante todo o período de internação. Após cinco dias hospitalizado, Robhert não resistiu.
A Secretaria de Educação do Paraná informou que a morte ocorreu em decorrência de complicações causadas pelo episódio de engasgo. A tragédia causou grande comoção entre familiares, colegas e professores.
Descrito pela família como uma criança alegre, Robhert gostava de cultura pop japonesa e, mesmo com pouco tempo na nova escola, já havia feito amigos. Familiares também relataram que, na manhã do ocorrido, o menino teve atitudes consideradas incomuns, como pedir a bênção à madrasta e se despedir da avó de maneira carinhosa. Segundo parentes, o pai do garoto permanece muito abalado com a perda do filho.