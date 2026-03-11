Um menino de 11 anos morreu após sofrer complicações provocadas por um engasgo enquanto se alimentava durante o intervalo escolar. O estudante ficou internado em estado grave por cinco dias, mas não resistiu às complicações.

O caso ocorreu em uma escola estadual de Londrina, no Paraná. A vítima foi identificada como Robhert Rodrigues Miranda, aluno do Colégio Estadual Nossa Senhora de Lourdes, localizado na zona leste da cidade.