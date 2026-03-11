Uma auxiliar de cozinha de 33 anos foi agredida pelo ex-marido na manhã de domingo (8), mesmo possuindo uma medida protetiva contra ele. Durante o ataque, o homem invadiu a casa da vítima, rasgou o documento judicial e a ameaçou de morte caso procurasse a polícia.

O caso ocorreu em Campo Grande, na manhã do Dia Internacional da Mulher, em uma residência localizada na Rua Marques de Barbacena, no bairro Jardim Los Angeles.