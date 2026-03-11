Uma auxiliar de cozinha de 33 anos foi agredida pelo ex-marido na manhã de domingo (8), mesmo possuindo uma medida protetiva contra ele. Durante o ataque, o homem invadiu a casa da vítima, rasgou o documento judicial e a ameaçou de morte caso procurasse a polícia.
O caso ocorreu em Campo Grande, na manhã do Dia Internacional da Mulher, em uma residência localizada na Rua Marques de Barbacena, no bairro Jardim Los Angeles.
De acordo com as informações registradas, o agressor, um estudante de 27 anos, entrou na casa da ex-companheira e passou a agredi-la. Durante a violência, ele rasgou o papel que comprovava a medida protetiva concedida à vítima.
Ainda segundo o relato, o homem teria forçado o documento rasgado na boca da mulher enquanto fazia ameaças de morte, afirmando que ela não deveria procurar a polícia.
O caso reforça o problema da violência contra mulheres mesmo diante de decisões judiciais que determinam o afastamento do agressor.