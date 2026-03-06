Um jovem de 25 anos, identificado como João Victor Calderaro Cobianchi, morreu após um acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (6) em Lorena.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 3h20, na avenida Coronel Marciano, localizada no bairro Santo Antônio. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar socorro.
Quando chegaram ao local, os socorristas constataram que o jovem, que pilotava uma motocicleta Honda 125 de cor vermelha, já havia falecido.
Segundo a Polícia Militar, que realizou os primeiros levantamentos na cena do acidente, não foram identificados sinais da participação de outro veículo. A principal hipótese é de que o motociclista tenha perdido o controle da direção, resultando na colisão.
A Polícia Civil acionou a perícia técnica para analisar as circunstâncias do acidente. Após os trabalhos no local, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para a realização dos exames necroscópicos.
Durante o atendimento da ocorrência, o telefone celular da vítima foi recolhido pelos policiais e posteriormente entregue à mãe do jovem, que compareceu à delegacia para prestar depoimento.
O caso foi registrado como morte suspeita decorrente de acidente de trânsito no 2º Distrito Policial de Lorena, que seguirá responsável pelas investigações para esclarecer as causas do ocorrido.