Um jovem de 25 anos, identificado como João Victor Calderaro Cobianchi, morreu após um acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (6) em Lorena.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 3h20, na avenida Coronel Marciano, localizada no bairro Santo Antônio. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar socorro.

Quando chegaram ao local, os socorristas constataram que o jovem, que pilotava uma motocicleta Honda 125 de cor vermelha, já havia falecido.