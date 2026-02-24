A Concessionária Tamoios informou que a Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios foi liberada ao tráfego às 10h50 desta terça-feira (24). A medida ocorre após mais de 36 horas de interdição, em razão de deslizamentos de terra e pedras na estrada.

O trecho estava interditado desde a noite de domingo (22), por volta das 20h45, por conta do alto volume de chuva. Ao todo, a via registrou cinco pontos de deslizamento de terra e pedras.